Україна

Автор першого голу та результативної передачі у матчі проти Кривбаса Владислав Ванат поділився враженнями від гри.

Владислав Ванат прокоментував перемогу в УПЛ над Кривбасом — 3:1.

"В принципі, всі матчі були непогані, але сьогодні – так, один із найкращих. Утім, я сподіваюся, що мої найкращі матчі ще попереду.

Якби ми виграли з сухим рахунком, звісно, було би краще. Але і так вийшла непогана гра.

Нападник має вміти обігрувати один в один, навіть двох захисників. Просто зіграв у тому епізоді, як і треба грати нападнику.

Пропущений "у роздягальню" м’яч міг нас надломити. Добре, що ми вийшли на другий тайм з потрібним настроєм, забили третій гол, а могли забити ще декілька. Вважаю, що перемога заслужена.

Мені здається, сьогодні ми зіграли більш агресивно. Так, як ми звикли грати у минулому сезоні", — наводить слова Ваната офіційний сайт Динамо.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.