Автор першого голу та результативної передачі у матчі проти Кривбаса Владислав Ванат поділився враженнями від гри.
Владислав Ванат, ФК Динамо
31 жовтня 2022, 00:25
Владислав Ванат прокоментував перемогу в УПЛ над Кривбасом — 3:1.
"В принципі, всі матчі були непогані, але сьогодні – так, один із найкращих. Утім, я сподіваюся, що мої найкращі матчі ще попереду.
Якби ми виграли з сухим рахунком, звісно, було би краще. Але і так вийшла непогана гра.
Нападник має вміти обігрувати один в один, навіть двох захисників. Просто зіграв у тому епізоді, як і треба грати нападнику.
Пропущений "у роздягальню" м’яч міг нас надломити. Добре, що ми вийшли на другий тайм з потрібним настроєм, забили третій гол, а могли забити ще декілька. Вважаю, що перемога заслужена.
Мені здається, сьогодні ми зіграли більш агресивно. Так, як ми звикли грати у минулому сезоні", — наводить слова Ваната офіційний сайт Динамо.
Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.