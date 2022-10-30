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Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 10 туру УПЛ 30 жовтня 2022, 17:00.

У матчі десятого туру чемпіонату України сезону-2022/23 Динамо грало з Кривбасом. Кияни змогли перервати невдалу двоматчеву серію у чемпіонаті України та здобули третю перемогу з п'яти матчів у жовтні. Дублем відзначився Буяльський, ще гол забив Ванат. У складі криворіжців точний удар на рахунку Дебелка. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу столичної команди — 3:1.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Динамо — Кривбас у десятому турі УПЛ-2022/23:

Динамо Київ — Кривбас 3:1

Голи: Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 — Дебелко, 45+2

На 58-й хвилині Віктор Циганков (Динамо Київ) не забив пенальті (воротар).

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Кендзьора, 65), Забарний, Попов, Караваєв (Вівчаренко, 64) — Буяльський (Шепелєв, 83), Сидорчук, Гармаш (Лонвейк, 70) — Циганков, Ванат, Кабаєв (Перріс, 65).



Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Семенов, Дібанго — Капіч, Банада (Шевченко, 67) — Задерака (Микитишин, 67), Татарков (Кораблін, 35, Устименко, 87), Хомченовський — Дебелко.



Попередження: Тимчик, Гармаш, Сидорчук.