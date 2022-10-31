Україна

Голкіпер Динамо поділився враженнями від матчу проти Кривбаса, який завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:1.

Руслан Нещерет прокоментував перемогу в УПЛ над Кривбасом — 3:1.

"Вважаю, що ми сьогодні домінували у грі та пропустили безглуздий гол наприкінці тайму. Я просто виконую свою роботу та намагаюся дати команді від себе максимум.

Луческу нас теж добряче струснув у перерві в роздягальні, тож ми вийшли з подвійною мотивацією на другий тайм.

У нас і так команда завжди мотивована. Повірте, ми прагнемо перемагати у кожній грі. Не завжди результати такі, які ми очікуємо. Але ми ніколи не здаємось.

Відчуваю, що з кожним матчем я додаю у впевненості. З Михайлом Леонідовичем у нас після кожної гри перегляд відеозапису. Ми аналізуємо, які помилки були допущені, які дії були вдалими. Потроху набираюся досвіду.

На жаль, зараз склалася така ситуація з травмами. Такого ще не було. Дениса ми всі підтримуємо. Валентина Моргуна також, він зараз вже теж почав тренуватися у загальній групі разом із Жорою. Добре, що вони повернулися.

Конкуренція є двигуном прогресу. Ми всі один одному допомагаємо, старші дають поради молодшим", — наводить слова Нещерета офіційний сайт Динамо.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.