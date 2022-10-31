Україна

Команда Ярослава Вишняка до цього не перемагала чотири матчі поспіль.

За вже звичним для нового розіграшу української Прем’єр-ліги розкладом, бодай один матч у черговому, уже десятому за ліком, турі було винесено на перший день нового тижня. У Ковалівці, де, так само, як і у всій країні, ще зранку лунала тривала сирена "Повітряної тривоги", ковалівський Колос зустрічався з рівненським Вересом, маючи при цьому на меті наздогнати та посунути команду Юрія Вірта з шостої сходинку турнірної таблиці, за кращого для себе сценарію.

Футболісти Ярослава Вишняка на певному етапі на самому старті сезону навіть устигли побути лідерами чемпіонських перегоні, проте це була виключно одноразова акція з боку "колосків", бо з результативністю менше ніж гол за гру довго на верхівці втриматись усе одно б не вийшло. Утім, так само як і грати в посушливий футбол, що полюбляє робити Верес, не завжди може приносити максимальні здобутки, що "червоно-чорні" відчули на собі кількома тижнями раніше, коли не могли перемогти три тури поспіль.

На щастя, жодні побічні фактори, окрім доволі сильного вітру, не заважали проведенню цієї гри. Команди й без того не балували помітною активністю, тож на гольові моменти доводилось очікувати виключно за підсумком помилок окремих футболістів. Гравці гостей у цьому плані були "на висоті", бо лишень власними зусиллями на правому фланзі Гагун та Курко ледь не призвели до взяття воріт з боку Ільїна та Кузика відповідно, чим неабияк розлютили головного тренера Вересу.

Шкода, що, окрім моментів, які привозили суперники, клуб із Ковалівки нічого не міг запропонувати суперникам власноруч. Колос обрав тактику довгих передач у напрямку Лисенка, яка виявилась програшною, тому моментів до перерви команда Вишняка майже не мала. Рівненці натомість звичним чином атакували через фланги, але змогли в підсумку розраховувати лише на постріл Владислава Шарая з правого флангу штрафного в дальню стійку незадовго до відходу на перепочинок.

Другу половину гри "червоно-чорні" також розпочинали з влучання в каркас воріт, проте цього разу Кльоц скористався невеличким рикошетом від стінки під час виконання штрафного з лівого флангу, але Волинцю допомогла поперечина. У цей момент "колоски" тримали м’яч у себе переважним чином, проте подібний випад із боку суперників змусив їх мимоволі сповільнити темп зустрічі.

Вишняку це, певна річ, не припало до душі, тому керманич послідовними замінами почав намагатись змінити хід протистояння. Вийшло навіть дуже непогано — Кирило Попов тільки-но з’явився на полі на 66 хвилині, а вже через кілька обертів секундної стрілки оформив гольову подачу з правого флангу на голову Ільїну біля ближньої стійки.

Значно швидше за партнера з результативною дією трохи згодом упорався Андрій Богданов, бо його саме випустили під виконання кутового з лівого флангу, і влучний навіс на Чоботенка дозволив збільшити перевагу господарів поля та фактично встановив остаточний рахунок у грі. Був ще й момент у Смирного, коли йому викотив на порожні ворота Попов, проте півзахисник невдало пробив у дотик, тому стан справ на табло залишився сталим.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у Олександрії, а рівненський Верес навідається до харківського Металіста 1925.— Верес 2:0Ільїн, 69, Чоботенко, 75Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський (Богданов, 75), Мілько — Ільїн, Смирний (Ісаєнко, 80), Кузик (Болбат, 66) — Лисенко (Попов, 66).Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц (Лебеденко, 78), Кучеров — Дахновський, С. Шарай (М. Шестаков, 85), В. Шарай — Гайдучик (Сергійчук, 69).Попередження: Оріховський — Дахновський, Курко.