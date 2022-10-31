Україна

Офіційна заява УАФ щодо посібників терористів, які причетні до вбивства українців.

Сьогодні, 31 жовтня, Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив кілька важливих рішень, серед яких можливість звернення до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу.

"Беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022", — йдеться у заяві.