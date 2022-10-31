Україна

УАФ виступило з офіційною заявою.

Сьогодні, 31 жовтня, Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив кілька важливих рішень, серед яких заклик до ФІФА на УЄФА щодо країни-терористки.

"Беручи до уваги дії російського футбольного союзу стосовно інтеграції футбольних клубів та федерацій із тимчасово окупованих територій України до російських змагань та у структуру рфс, звернутися до ФІФА та УЄФА із закликом щодо вжиття невідкладних заходів реагування на дії рфс та застосування щодо рфс найсуворіших санкцій, зокрема у вигляді виключення рфс зі складу членів ФІФА та УЄФА", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Football.ua зібрав в одному місці всі футбольні новини щодо війни, з якою російська армія прийшла на українські землі. Читати можна за посиланням.