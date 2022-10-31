Україна

Лідер Динамо — про чорну смугу в команді.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився думками про гру 10 туру УПЛ проти Кривбасу (3:1).

"Наші суперники з чемпіонату України готуються до матчів у тижневому циклі, і мають більше часу на цю підготовку, на те, щоб детально розібрати нашу гру. А ми тільки й робимо, що переїжджаємо з місця на місце. Повноцінного відновлення після матчів і підготовки до наступних ігор зараз майже немає, можна сказати, що ми граємо на тому фундаменті, який заклали у процесі міжсезонної підготовки.

Чудово знали, як грають команди Вернидуба: вони завжди борються з першої хвилини до останньої. Так було й цього разу. Кривбас на початку матчу добре нас пресингував. Хвилин на 10-15 ми певною мірою загубилися на футбольному полі. Але потім гра у нас пішла, забили два м'ячі. З'явилася впевненість у власних діях, і це дало нам змогу перемогти", — сказав Буяльський в інтерв'ю пресслужбі Кривбасу.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.