Офіційна заява киян стосовно поєдинку чемпіонату України.
Стадіон в Одесі, офіційний сайт Динамо
02 листопада 2022, 12:25
Українська Прем'єр-ліга затвердила дату, час та місце проведення поєдинку 11-го туру VBET Ліги, в рамках якого київське Динамо зустрінеться з одеським Чорноморцем.
Поєдинок запланований на неділю, 6 листопада, та має відбутися на домашньому стадіоні Чорноморця в Одесі. Початок гри – о 15:00. Про це повідомляється на офіційному сайті Динамо.
Востаннє Чорноморець і Динамо зустрічалися наприкінці минулого року. Тоді кияни розгромили опонента з рахунком 6:1.
Наразі одесити посідають останнє місце в турнірній таблиці. Столична команда знаходить в середині турнірної таблиці — на восьмому місці.