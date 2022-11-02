Україна

Офіційна заява киян стосовно поєдинку чемпіонату України.

Українська Прем'єр-ліга затвердила дату, час та місце проведення поєдинку 11-го туру VBET Ліги, в рамках якого київське Динамо зустрінеться з одеським Чорноморцем.

Поєдинок запланований на неділю, 6 листопада, та має відбутися на домашньому стадіоні Чорноморця в Одесі. Початок гри – о 15:00. Про це повідомляється на офіційному сайті Динамо.

Востаннє Чорноморець і Динамо зустрічалися наприкінці минулого року. Тоді кияни розгромили опонента з рахунком 6:1.

Наразі одесити посідають останнє місце в турнірній таблиці. Столична команда знаходить в середині турнірної таблиці — на восьмому місці.