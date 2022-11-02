Україна

Рефері уперше після полону в терористів повернеться до футболу.

У рамках юнацького чемпіонату Україні юнацька команда Зорі U-19 зіграє проти однолітків з Металіста.

Цю гру обслуговуватиме Дмитро Кубряк з Одеси. Саме він став частиною великого обміну між терористами та Україною у вересні.

Дмитро Кубряк був лікарем-добровольцем, який допомагав бійцям ЗСУ у Дніпрі та Маріуполі, після чого був взятий у полон.

Близько п'яти місяців його утримували війська країни-терориста, але 21 вересня повернули в Україну.

"На відміну від наших ворогів, які постійно повторюють, що своїх не кидають, але на практиці вважають співвітчизників гарматним м’ясом, для України кожен її громадянин є найвищою цінністю. Під час перебування в полоні я відчував цю підтримку щодня, щохвилини, і це додавало сил і допомогло пережити неволю", — сказав арбітр.

Матч між Зорею U-19 та Металістом U-19 відбудется у п'ятницю, 4 листопада о 12:00 за київським часом на НТБ Конча-Заспа.