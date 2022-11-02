Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 листопада.
Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 1 листопада:
Лондонський Тоттенгем та франкфуртський Айнтрахт гарантували собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА в божевільній групі D.
Французький Парі Сен-Жермен готовий сплатити за нападника донецького Шахтаря Михайла Мудрика 100 млн євро.
УЄФА готує чергову реформу — запровадження правила обов’язкової заміни.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.