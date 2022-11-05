Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та харківський Металіст.

Луганська Зоря та харківський Металіст матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського розпочнуть суботню частину одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після перемоги над харківським Металістом 1925 (3:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Олег Ратій, на тлі нічиєї проти Львова (1:1), залучив до стартового складу Юрія Романюка до правого флангу захисту, тоді як Сергій Панасенко зіграє в трикутнику в центрі поля, а на вістрі атаки з'явиться Алекс Чідомере.

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Чурко, Бражко, Булеца — Кирюханцев, Нагнойний, Русин.

Запасні: Турбаєвський, Жилкін, Мишньов, Алібеков, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх, Михайленко, Шахов.



Металіст: Костик — Романюк, Ралюченко, Мизюк, Каплієнко — Демченко, Панасенко, Танковський — Підлепенець, Чідомере, Картушов.

Запасні: Зновенко, Ярош, Багачанський, Порох, Шамич, Рязанцев, Піко, Клименчук, Шопін.



Гра Зоря — Металіст почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.