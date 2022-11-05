Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та петровський Інгулець.

Донецький Шахтар у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів прийматиме петровський Інгулець.

Ігор Йовічевіч, після поразки від німецького РБ Лейпциг (0:4), залучив до стартового складу Сергія Кривцова до центру захисту, тоді як Микола Матвієнка зіграє праворуч від нього. Назарина з'явиться в опорній зоні, а півзахист утворять фланги в особі Очеретька та Судакова з появою Джурасека та Криськіва поміж ними.

Сергій Лавриненко, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:2), вирішив використати з перших хвилин схему з п'ятьма захисниками, серед яких відзначимо появу Ковальова, а також вихід Нагієва до правого флангу півзахисту.

Шахтар: Трубін — Матвієнко, Кривцов, Бондар, Михайліченко — Назарина — Очеретько, Джурасек, Криськів, Судаков — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Фарина, Козік, Степаненко, Тотовицький, Мудрик, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сікан, Кулаков.



Інгулець: Кучер — Сидоренко, Ковальов, Павлов, Ченбай, Саків — Нагієв, Клименко, Кучеренко, Кухарук — Запорожець.

Запасні: Паламарчук, Кравчук, Коробенко, Смоляков, Одарюк, Марусич, Поспєлов, Резепов, Блізніченко.



Гра Шахтар — Інгулець почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.