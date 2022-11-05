Україна

Луганці здійснили неймовірний камбек у поєдинку проти харків'ян.

У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря у Києві зуміла на останніх секундах вирвати перемогу в Металіста.

Вирішальний гол у цій грі забив на 90+3 хвилині Євген Шахов. У Зорі також забивали Вячеслав Чурко та Дмитро Мишньов. В Металіста — Євген Підлепенець та Сергій Панасенко.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Зоря — Металіст 3:2

Голи: Чурко, 72, Мишньов, 89, Шахов, 90+3 — Підлепенець, 58 (пен.), Панасенко, 74



Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Чурко (Луньов, 88), Бражко, Булеца (Шахов, 76) — Кирюханцев (Мишньов, 88), Нагнойний (Хлань, 59), Русин (Антюх, 76).



Металіст: Костик — Романюк, Ралюченко, Мизюк, Каплієнко — Демченко, Панасенко, Танковський — Підлепенець, Чідомере (Рязанцев, 43), Картушов.



Попередження: Бражко — Костик, Картушов