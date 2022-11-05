Україна

22-річний півзахисник забув у ворота Іглульця у матчі УПЛ-2022/23

У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув перемогу над петровським Інгульцем з рахунком 3:0.

Автором одного з голів у цьому протистоянні став атакуючий півзахисник "гірників" Дмитро Криськів, який вразив ворота Данила Кучера на 18-й хвилині.

Для 22-річного українця цей гол у ворота Інгульця став дебютним у футболці Шахтаря.

Усього Криськів провів за Шахтар три матчі. Цікаво також, що Дмитро став першим українським футболістом "гірників", який забив Інгульцю.

Раніше у ворота петровської команди серед гравців донецького клубу забивали лише бразильці та Лассіна Траоре.