Україна

Фахівець оцінив перемогу над Інгульцем в 11 турі.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував розгрому перемогу над Інгульцем в УПЛ.

"Сьогодні вийшов дуже вдалий матч, і я щасливий, надто за тих хлопців, які дістають менше ігрової практики. Водночас дали відпочити ключовим футболістам, що останнім часом провели багато матчів. Дуже насичений графік, ризик травми є великим. Тож я щасливий за колектив, за команду, і три очки є важливими для виконання наших цілей, що ми собі ставимо.

Як я й говорю, у команді багато футболістів, які заслуговують дістати більше ігрової практики. Однак настільки високим є рівень якості гри, що ті, хто грає, не хочуть поступатися своїм місцем в основі. Якість їхніх тренувань збільшує конкуренцію, що на користь групі. Я як тренер можу бути лише задоволений, що в нас є, насамперед, якісні люди. Адже саме такі люди вирішують високі завдання. Для нас мета – чемпіонство. І нам потрібні такі футболісти, як Криськів, Топалов, Козік, Очеретько, Назарина... Тобто не лише 11 футболістів, які показали себе в Лізі чемпіонів, а всі, хто в команді.

Ви знаєте мою модель, мою філософію, що команда – понад усе. Вона є важливішою, ніж один поєдинок. І ми прямуємо далі. Повторюся, три очки є важливими для нас, тому що ви бачите турнірну таблицю – вона насичена, додають усі, тож буде дуже цікаво. Ще чотири гри попереду, і ми хочемо заробити максимум очок. Для цього нам потрібні концентрація та фокус. Ми залишили Лігу чемпіонів осторонь і зараз готуємось до Вереса, який є наступним суперником. Сподіваюсь, команда й надалі демонструватиме гарну гру", — сказав Йовічевіч.

Відео голів та огляд матчу між Шахтарем та Інгульцем можна дивитись на Football.ua.