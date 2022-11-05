Україна

Відомі новини із лазарету Шахтаря.

Після перемоги над Інгульцем із рахунком 3:0, головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів про кадрову ситуацією.

"Зубкова не буде щонайменше до кінця цієї частини чемпіонату. Прогноз – 6 тижнів. Тож до початку зборів він буде цілковито готовий. Певно, Олександр є одним з ключових футболістів для нашої моделі гри. І не тільки він – зараз бракує і Шведа, і Коноплі. Однак є низка футболістів, які показали сьогодні, що ми можемо на них розраховувати.

Вони заслуговують грати значно більше, ніж грають, тому що їхні якості, характер, тренування, щоденна робота змушують мене думати та ухвалювати рішення давати їм більше шансів. Так і зараз, коли вийшла ротація. З одним складом неможливо виграти чемпіонат, а потрібен колектив", — сказав тренер.

До кінця першої половини чемпіонату донецький Шахтар зустрінеться проти Вереса (9 листопада), Зорі (13 листопада), Дніпра-1 (19 листопада) та Ворскли (26 листопада).