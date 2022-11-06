Україна

Останній матч Вернідуба?

Кривбас цього сезону прекрасний! У восьми матчах сезону команда забила 36 голів і пропустила всього два, в останній грі винесла Верес 4:0 і нав'язує запеклу боротьбу Ворсклі у боротьбі за чемпіонство. На знак цього дуже в тему вийшов запуск серіалу: на ютуб-каналі з'явилася відповідь вересівському “Футболісту”, яка має гідно урізноманітнити просування УПЛ у медіа.

Ні, це не паралельна реальність, а новини про жіночий Кривбас. Саме у жіночому футболі реальна результативність близько п'яти голів за гру і навіть більша (у Ворскли після восьми турів різниця взагалі 47-2), саме там Кривбас може зачепити титул, саме його жіноча команда запустила проект “Футболістка”. А у чоловіків все, звісно, ​​дуже похмуро. Обіграти Інгулець у більшості вдалося, але навіть там гра була дуже слабкою: до вилучення суперник мав забивати двічі.

Чим довше у Кривому Розі працює Вернидуб, тим більше сумнівів у доречності кадрової революції, яку зробив клуб у міжсезоння. На момент початку повномасштабного вторгнення Кривбас був командою з десятиматчовою безпрограшною серією, який мав відрив у дев'ять очок від третього місця. Так, це була перша ліга, але більшість представників УПЛ у воєнний час посилилися гравцями саме з першої ліги – і виявилася ефективною.

Кривбас же набирав гравців з ім'ям, розлучився зі старою командою, з тренером Олександром Бабичем – і прийшов до того, що навіть на виїзний матч з Рухом приїжджає як на заклання. Рух взагалі майже не посилювався влітку, у нього величезний кадровий дефіцит – але представники тієї самої академії Козловського, яку розхвалювали всі, кому не ліньки (і було за що), вже допомагають основній команді. Тим часом призначення у Кривбас Юрія Вернидуба дозволило знайти роботу його сину: 35-річному Віталію Вернидубу, який з кожним новим сезоном у Зорі травмувався все більше – і нещодавно травмувався знову.

Рух має велику перевагу в ігровій свіжості. Зрозуміло, що Кривбас не грає у єврокубках – але Рух не грав навіть у минул вихідними. Через зайнятість деяких гравців Руху в юнацькій ЛЧ було перенесено матч з Інгульцем (до речі, це непоганий маркер того, що всі медіа-конфлікти між Поворознюком та Козловським існують саме для медіа – а коли справа стосується дiла, ці люди знаходять спільну мову), і більшість команди могла готуватися до прийому Кривбасу два тижні.

Історія протистояння

Не зустрічалися.

Орієнтовні склади

Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Семенов, Дібанго — Капіч, Банада — Задерака, Кораблін, Хомченовський — Дебелко

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua