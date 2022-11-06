Україна

Футболіст оцінив чергову перемогу у чемпіонаті.

Півзахисник луганської Зорі Євген Шахов, який став джокером команди, принісши перемогу над Металістом на 90+3 хвилині після виходу на заміну, поділився емоціями від матчу.

"Ми повністю заслуговували на три залікові бали. Грали дуже добре, підводила реалізація. Були моменти, де ми могли забити раніше. Найголовніше, що ми вірили та здобули перемогу.

Це найкращі емоції, які бувають у футболі — забити на останніх секундах. Дякую усім, хто дає нам можливість грати у футбол. Я дуже радий, що сьогодні допоміг Зорі. Будемо рухатись вперед.

Часто виступаю у ролі джокера? Були такі моменти. Але хочеться грати в основному складі та допомагати. Але неважливо, чи граю в основі, чи ні, важливо робити свою справу та мати результат.

Як себе відчуваю (прим. в Шахова було пошкодження)? Як бачите, добре все. Є результат, є гра, четверта перемога поспіль, тримаємось та працюємо", — сказав Шахов.

Раніше повідомлялось, що Зоря не програє вдома у чемпіонаті протягом 11 матчів.