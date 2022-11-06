Команда Патріка ван Леувена продовжила позитивну серію.
Зоря - Металіст, УПЛ
06 листопада 2022, 09:55
Неймовірна розв'язка очікувала на фанатів, які спостерігали за матчем 11 туру української Прем'єр-ліги між Зорею та Металістом.
Луганський коллектив, програючи з рахунком 1:2, на 89 та 90+3 хвилинах забив двічі та вирвав дуже важливу перемогу.
Таким чином "мужики" продовжили позитивну серію у номінально рідних стінах — вони не програють 11 матчів поспіль (9 перемог та дві нічиї).
Зоря — Металіст 3:2 Відео голів
Щоправда у грі проти харків'ян перервалась суха серія для Дмитра Мацапури, який не пропускав голів протягом 343 хвилин (3,5 матчі).
Після 10 зіграних поєдинків луганська Зоря займає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 22 бали.