Україна

Команда Патріка ван Леувена продовжила позитивну серію.

Неймовірна розв'язка очікувала на фанатів, які спостерігали за матчем 11 туру української Прем'єр-ліги між Зорею та Металістом.

Луганський коллектив, програючи з рахунком 1:2, на 89 та 90+3 хвилинах забив двічі та вирвав дуже важливу перемогу.

Таким чином "мужики" продовжили позитивну серію у номінально рідних стінах — вони не програють 11 матчів поспіль (9 перемог та дві нічиї).

Зоря — Металіст 3:2 Відео голів

Щоправда у грі проти харків'ян перервалась суха серія для Дмитра Мацапури, який не пропускав голів протягом 343 хвилин (3,5 матчі).

Після 10 зіграних поєдинків луганська Зоря займає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 22 бали.