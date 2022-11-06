Неймовірна розв'язка очікувала на фанатів, які спостерігали за матчем 11 туру української Прем'єр-ліги між Зорею та Металістом.

Луганський коллектив, програючи з рахунком 1:2, на 89 та 90+3 хвилинах забив двічі та вирвав дуже важливу перемогу.

Таким чином "мужики" продовжили позитивну серію у номінально рідних стінах — вони не програють 11 матчів поспіль (9 перемог та дві нічиї).

Зоря — Металіст 3:2 Відео голів

Щоправда у грі проти харків'ян перервалась суха серія для Дмитра Мацапури, який не пропускав голів протягом 343 хвилин (3,5 матчі).

Після 10 зіграних поєдинків луганська Зоря займає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 22 бали.

# 06 ЛИСТОПАДА 2022 И О
1 Дніпро-1 Дніпро-1 9 25
2 Шахтар Шахтар 9 23
3 Зоря Зоря 10 22
4 Олександрія Олександрія 9 20
5 Верес Верес 11 17