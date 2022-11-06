Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та Динамо Київ.

Одеський Чорноморець на однойменному стадіоні в рідному місті прийматиме київське Динамо.

Роман Григорчук, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:1), залучив до стартового складу Максима Білого до центру захисту, тоді як Орест Кузик зіграє ліворуч в атаці.

Мірча Луческу, після поразки від турецького Фенербахче (0:2), вирішив використати з перших хвилин Руслана Нещерета в рамці воріт, тоді як Томаш Кендзьора та Олександр Караваєв утворять фланги захисту, Владислав Кабаєв зіграє ліворуч у півзахисті, а поряд із ним вийде Джастін Лонвейк. Владислав Ванат опиниться на вістрі атаки.

Чорноморець: Непогодов — Путря, Білий, Джеймс, Селін — Політило, Кравченко — Брагару, Бобко, Кузик — Гладкий.

Запасні: Варакута, Єрмаков, Суханов, Наумець, Салюк, Кубемба, Литвиненко, Плакса, Штогрін, Петько, Войтіховський, Філі.



Динамо Київ: Нещерет — Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв — Сидорчук — Циганков, Буяльський, Лонвейк, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Ігнатенко, Шепелєв, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Діалло, Сирота, Бєсєдін, Вівчаренко.



Гра Чорноморець — Динамо Київ почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.