football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Україна

    06 листопада 2022, 07:30

    Чорноморець — Динамо. Напередодні

    Тур закриє дуель із величезною історією.

    Тепер знову з Бущаном / ФК ДИНАМО
    Тепер знову з Бущаном / ФК ДИНАМО 06 листопада 2022, 07:30

    Найцікавіше у грі двох легендарних та титулованих команд, що її не перенесли. Динамо грає за два дні після закінчення чергового євросезону, Чорноморець просто дуже погано грає у футбол – невже зараз не найкращий момент, щоб перенести матч? Тим більше з урахуванням того, що тепер-то в Динамо всі четверги вільні. Можливо, кожна команда сподівається скористатися труднощами суперника. Ну-ну.

    Після низки матчів зі складними суперниками в Динамо спарка ігор із двома аутсайдерами. Це робило б перебіг матчу передбачуваним, якби не одна особливість сезону – й імена цих аутсайдерів. Ті, від кого чекали наполегливої ​​боротьби за виживання – Рух, Минай, Металіст 1925 – йдуть у таблиці набагато вище за команди, які так потужно посилювалися влітку і декларували такі масштабні амбіції.

    Військовий сезон унікальний тим, що імена не працюють – імена ані гравців, ані тренерів, ані команд. Чорноморець і Кривбас, що так потужно посилилися, йдуть у нижній частині таблиці і, вже очевидно, не вирішуватимуть більш амбітні завдання. Роман Григорчук, як і Юрій Вернидуб, не можуть поставити скільки-небудь виразну гру і відчайдушно борються за виживання. Якщо вдуматися, то так само знаком якості у воєнний час перестало бути ім'я Мірчі Луческу – але тут рівень команди все-таки вищий, що дозволяє Динамо хоча б триматися в середині таблиці.

    Обидва тренери прищеплюють командам контроль м'яча, обидва намагаються поставити інтелектуальний футбол. На жаль, цього сезону ключове слово “стараються”: на практиці часто виходить нудний перекат з далеко не безгрішною обороною, яку регулярно проривають швидкими контратаками. Завдяки цьому зростає значимість центральних півзахисників кожної з команд: умовно кажучи, чи зможуть Сидорчук і Шепелєв відібрати м'яч у Кравченка та Політила.

    Історія протистояння

    Легендарна дуель двох клубів, які брали трофеї ще в чемпіонаті СРСР, складається поки що зі 102 матчів (+65=21-16 на користь Динамо). Найяскравіші з них:

    1) 3:3 в Одесі у травні 1974-го року, з голами Буряка та Блохіна. Ця розкішна дуель як би наголосила на успіх обох клубів: Динамо стало чемпіоном, а Чорноморець посів найвище місце в історії чемпіонатів СРСР, взявши бронзові медалі;

    2) 8:0 у Києві 1977-го. На той момент це стало водночас найбільшим виграшем в історії Динамо та найбільшою поразкою в історії Чорноморця (тільки через десятиліття Динамо змогло винести Іллічівець 9:0). Дублі Блохіна, який за ці три роки з молодого таланту встиг стати зіркою світового рівня, та Онiщенка, голи Веремєєва, Бережного, Колотова та Слободяна;

    3) 1:2 у Києві влітку 2013-го. Незважаючи на те, що Чорноморець Григорчука грав через три дні після найважчого матчу кваліфікації з Црвеною Зіркою, незважаючи на те, що Сидорчуку вдався диво-гол дальнiм ударом, незважаючи просто на наявність у складі Динамо таких гравців, як Драговіч, Ленс, Бельханда, Велозу, одесити перемогли за грою дуже впевнено.

    Григорчук в Одесі й зараз. До речі, не він один: разом із ним до Одеси повернувся Дмитро Безотосний, який грав у основі дев'ять років тому. Чи допоможут вони Чорноморцю показати проти Динамо хоча б дещицю колишнього блиску? Подивимося...

    Орієнтовні склади

    Динамо: Бущан — Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренко — Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Буяльський, Ванат — Бєсєдін (Кабаєв, 46).

    Чорноморець: Непогодов — Єрмаков, Джеймс, Селін, Путря — Кравченко, Політило, Брагару, Бобко, Бадібанга — Гладкий

    footballпрогноз 0:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Динамо Київ Чорноморець

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Другое

    05 ноября 2022Тренер Олег Блохін. Переосмислення

    Микита Євтушенко

    05 ноября 2022Принципова зустріч Обамеянга та Артети, Тоттенгем проти Ліверпуля та "гуд ібенінг" для МЮ: анонс 15-го туру АПЛ

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    04 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B
    Пірло, Тевес і Погба святкують один із голів Трабзонспору, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 ноября 2022Останній сезон Конте, перше пришестя Погба та інші цікавинки: який він, останній Юве у Лізі Європи?
    Сенсації Лч

    Роман Котляр

    03 ноября 2022Головні сенсації групового етапу Ліги чемпіонів: фіаско Барселони та Ювентуса, тріумф Бенфіки та Брюгге
    Міленкович та Італьяно святкують гол серба у ворота Спеції, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    01 ноября 2022"Молоді" перемоги Ювентуса і Роми, довгоочікувані 3 очки Фіорентини, сенсаційні поразки Лаціо і Мілана та інше: підсумки 12-го туру Серії А
    ОГЛЯД 14 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    01 ноября 2022Чергове фіаско Ліверпуля, перша перемога Де Дзербі — над Челсі: підсумки 14-го туру АПЛ

    Розклади Ліги чемпіонів

    Розклади

    01 ноября 2022Розклади Ліги чемпіонів: кому що потрібно
    Боруссія Айнтрахт

    Роман Котляр

    31 октября 2022Розе сильніше за Алонсо, Боруссія здобула дуже важку перемогу у Франкфурті та інші підсумки 12-го туру Бундесліги
    Діонізі та Спаллетті, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    29 октября 2022Чи зганьбиться Юве знову, Станкович проти сина та клуба свого життя, Торіно — Мілан та інше: прев'ю 12-го туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    28 октября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A
    Шанси Шахтаря

    Шанси

    26 октября 2022Розклади Шахтаря перед останнім туром Ліги чемпіонів: де саме команда Йовічевіча проведе євровесну
    Сльози Франка Рібері, сайт Джанлуки ді Марціо

    Гліб Скрипченко

    25 октября 2022Прощальні сльози Рібері, спектакль у Флоренції, римська перемога Наполі та інше: підсумки 11-го туру Серії А
    фото ФК Шахтар Донецьк

    Шанси

    25 октября 2022Шахтар у Лізі чемпіонів: плей-оф, Ліга Європи чи прикра невдача
    НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ЛУЧЕСКУ / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    25 октября 2022Перша нічия Динамо, перша перемога Кривбасу та перша відставка: підсумки 9-го туру УПЛ
    Джуд Беллінгем

    Роман Котляр

    24 октября 2022Дортмунд провів дуже яскравий матч, Айнтрахт здобув перемогу на важкому виїзді та інші підсумки 11-го туру Бундесліги
    Григорій Козловський, скріншот, ПРОФУТБОЛ Digital

    Інтерв'ю

    24 октября 2022Козловський розніс УАФ, Павелка, Луччі, Циганика та інших: палка прес-конференція президента Руху

    Думка

    24 октября 2022Чому чемпіонат світу може перетворитися на сезон тренерських звільнень
    ОГЛЯД 12 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    21 октября 2022Невдалий демарш Роналду, звільнення Джеррарда та інше: підсумки 12-го туру АПЛ

    Розпач Довбика після осічки / ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    20 октября 2022Шахтар наздогнав Дніпро-1, тренерський подвиг Кучука та головна тенденція сезону: підсумки 8-го туру УПЛ
    Реал Барселона

    Роман Котляр

    18 октября 2022Ель Классіко, скандал з вболівальниками Більбао та інші підсумки 9-го туру Прімери
    Душан Влахович, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    18 октября 2022Влахович рятує Аллегрі, Маліновський і Коваленко не грають, Наполі перемагає знову: підсумки 10-го туру чемпіонату Італії
    ОГЛЯД 11 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    17 октября 2022Клопп зупинив Гвардіолу, "анбітен" Венгера продовжує жити, а Кепа — феєрити: підсумки 11-го туру АПЛ
    Уніон Берлін

    Роман Котляр

    17 октября 2022Черговий тріумф Уніона, розгром Баєра Хабі Алонсо та інші підсумки 10-го туру Бундесліги
    Два капітана / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    17 октября 2022Скандал у Львові, несподіваний рятівник Металіста та просто класичне: підсумки 7-го туру УПЛ
    Лукич проти Рабьо, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    15 октября 2022Туринське дербі, Лаціо проти Удінезе, Станкович проти Моурінью і старих суперників по дербі: анонс 10-го туру Серії А

    Микита Євтушенко

    14 октября 2022Протистояння Клоппа та Гвардіоли, Манчестер Юнайтед зустрінеться з головними багатіями: анонс 11-го туру АПЛ
    Ерік Кантона

    Інтерв'ю

    13 октября 2022"Привіт, я Ерік": велике інтерв'ю з Кантона
    ОГЛЯД 10 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    11 октября 2022Ліверпуль не зупинив болід Артети, Голанд знову забив, а Роналду нарешті забив: підсумки 10-го туру АПЛ
    Анхель Корреа

    Роман Котляр

    11 октября 2022Синхронні перемоги двох лідерів, повернення Сампаолі та інші підсумки 8-го туру Прімери
    Огляд Екстракляси

    Роман Котляр

    11 октября 2022Розгром Гурніка, перемога Легії та інші підсумки 12-го туру Екстракляси
    Мілан святкує гол Томорі, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    11 октября 2022Мілан здолав Ювентус, Монца перемогла втретє поспіль, Дібала травмувався: ці та інші підсумку 9-го туру Серії А
    Боруссія Дортмунд

    Роман Котляр

    10 октября 2022Вогняна битва Боруссії та Баварії, дебют Алонсо в якості тренера Баєра та інші підсумки 9-го туру Бундесліги
    Збірна України, УАФ

    Гліб Скрипченко

    10 октября 2022Україна на Євро-2024: можливі варіанти виходу на престижний турнір

    Стрічка новин

    Україна. Новини

      Rambler's Top100