Чорноморець — Динамо. Напередодні

Україна

Тур закриє дуель із величезною історією.

Найцікавіше у грі двох легендарних та титулованих команд, що її не перенесли. Динамо грає за два дні після закінчення чергового євросезону, Чорноморець просто дуже погано грає у футбол – невже зараз не найкращий момент, щоб перенести матч? Тим більше з урахуванням того, що тепер-то в Динамо всі четверги вільні. Можливо, кожна команда сподівається скористатися труднощами суперника. Ну-ну.

Після низки матчів зі складними суперниками в Динамо спарка ігор із двома аутсайдерами. Це робило б перебіг матчу передбачуваним, якби не одна особливість сезону – й імена цих аутсайдерів. Ті, від кого чекали наполегливої ​​боротьби за виживання – Рух, Минай, Металіст 1925 – йдуть у таблиці набагато вище за команди, які так потужно посилювалися влітку і декларували такі масштабні амбіції.

Військовий сезон унікальний тим, що імена не працюють – імена ані гравців, ані тренерів, ані команд. Чорноморець і Кривбас, що так потужно посилилися, йдуть у нижній частині таблиці і, вже очевидно, не вирішуватимуть більш амбітні завдання. Роман Григорчук, як і Юрій Вернидуб, не можуть поставити скільки-небудь виразну гру і відчайдушно борються за виживання. Якщо вдуматися, то так само знаком якості у воєнний час перестало бути ім'я Мірчі Луческу – але тут рівень команди все-таки вищий, що дозволяє Динамо хоча б триматися в середині таблиці.

Обидва тренери прищеплюють командам контроль м'яча, обидва намагаються поставити інтелектуальний футбол. На жаль, цього сезону ключове слово “стараються”: на практиці часто виходить нудний перекат з далеко не безгрішною обороною, яку регулярно проривають швидкими контратаками. Завдяки цьому зростає значимість центральних півзахисників кожної з команд: умовно кажучи, чи зможуть Сидорчук і Шепелєв відібрати м'яч у Кравченка та Політила.

Історія протистояння

Легендарна дуель двох клубів, які брали трофеї ще в чемпіонаті СРСР, складається поки що зі 102 матчів (+65=21-16 на користь Динамо). Найяскравіші з них:

1) 3:3 в Одесі у травні 1974-го року, з голами Буряка та Блохіна. Ця розкішна дуель як би наголосила на успіх обох клубів: Динамо стало чемпіоном, а Чорноморець посів найвище місце в історії чемпіонатів СРСР, взявши бронзові медалі;

2) 8:0 у Києві 1977-го. На той момент це стало водночас найбільшим виграшем в історії Динамо та найбільшою поразкою в історії Чорноморця (тільки через десятиліття Динамо змогло винести Іллічівець 9:0). Дублі Блохіна, який за ці три роки з молодого таланту встиг стати зіркою світового рівня, та Онiщенка, голи Веремєєва, Бережного, Колотова та Слободяна;

3) 1:2 у Києві влітку 2013-го. Незважаючи на те, що Чорноморець Григорчука грав через три дні після найважчого матчу кваліфікації з Црвеною Зіркою, незважаючи на те, що Сидорчуку вдався диво-гол дальнiм ударом, незважаючи просто на наявність у складі Динамо таких гравців, як Драговіч, Ленс, Бельханда, Велозу, одесити перемогли за грою дуже впевнено.

Григорчук в Одесі й зараз. До речі, не він один: разом із ним до Одеси повернувся Дмитро Безотосний, який грав у основі дев'ять років тому. Чи допоможут вони Чорноморцю показати проти Динамо хоча б дещицю колишнього блиску? Подивимося...

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренко — Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Буяльський, Ванат — Бєсєдін (Кабаєв, 46).

Чорноморець: Непогодов — Єрмаков, Джеймс, Селін, Путря — Кравченко, Політило, Брагару, Бобко, Бадібанга — Гладкий

прогноз 0:1