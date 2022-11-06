Україна

Колектив Мірчі Луческу вдало з'їздив до Одеси на тлі невдачі в єврокубках.

Виступи київського Динамо на міжнародній арені були ледь не найбільш обговорюваною темою в українському футболі під час цьогорічного осіннього періоду. Однак зрештою команда Мірчі Луческу власноруч створили всі необхідні підстави для того, аби більше ми цієї теми ґрунтовно не зачіпали, а зосередились на подоланні "біло-синіми" наслідків кризи початку сезону на внутрішній арені.

Черговий футбольний вікенд приніс столичному колективу необхідність зіграти в прифронтовій Одесі проти місцевого Чорноморця, який до цього в межах рідної арени приймав виключно петровський Інгулець. Однак навіть домашні стіни не допомагали команді Романа Григорчука здобувати перемоги, яких у "моряків" у поточні кампанії ще не було жодної, хоча кілька разів вони все ж таки майже впритул наближались до успіху. На відміну від Динамо, матчі якого закінчувались або впевненою звитягою, або були такими, які зайвий раз і пригадувати зась.

Саме тому під час звітної зустрічі кияни мали зіграти так, що б до них не виникало взагалі ніяких запитань. Власне, цим вони й почали займатись від самого початку, продовжували тоді, коли вражали ворота суперників, і зрештою впорались із власним завданням. Загальної оцінки супротиву Чорноморця діям опонентів можна й не надавати, бо в захисті "моряки" так само припускались помилок, як і раніше, в нападі отримали беззмістовний "0" за кількістю ударів у площину воріт суперників.

Шляхи до чергової перемоги в УПЛ команда Луческу почала прокладати ще посеред першого тайму, коли Циганков на правому фланзі розкрутив стінку з Кабаєвим, а після отримання зворотного пасу від партнера його збив Євген Селін. Віктору потрібно було реабілітуватись за невдале виконання пенальті в попередніх іграх, тому цього разу він просто потужно пробив у центр воріт, а голкіпер не розгадав його наміри.

Схожий маневр лідер атак Динамо виконає й під час побудови моменту Буяльського на початку другого тайму, після чого Віталій подвоїть рахунок пострілом у дальній кут. Власне кажучи, пара замін від Григорчука незадовго до цього моменту взагалі втратила будь-який сенс, бо від моменту з другим пропущеним "моряки" втратили бажання стрімко йти до чужої половини поля.

У підсумку, для гостей жодних труднощів із добиттям суперників уже в компенсований час не виникло. Циганков знову загострив передачею до правого флангу штрафного, а Ванат заробив на собі пенальті за підсумком підкату від Максима Білого. Аби не псувати собі статистику, нападник Динамо самостійно взявся виконувати покарання, і пострілом у лівий нижній кут не схибив.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у закарпатського Миная, а київське Динамо прийматиме Олександрію.Чорноморець —0:3Циганков, 25 (пен.), Буяльський, 48, Ванат, 90+2 (пен.)Непогодов — Путря, Білий, Джеймс, Селін (Салюк, 69) — Політило (Плакса, 46), С. Кравченко (Войтіховський, 81) — Брагару, Бобко (Наумець, 46), Кузик — Гладкий (Кубемба, 69).Нещерет — Кендзьора (М. Кравченко, 69), Забарний, Попов (Сирота, 46), Караваєв (Вівчаренко, 63) — Сидорчук (Перріс, 80) — Циганков, Буяльський, Лонвейк, Кабаєв (Гармаш, 46) — Ванат.Попередження: Джеймс, С. Кравченко, Білий — Лонвейк, Сидорчук.