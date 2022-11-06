Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 11 туру чемпіонату України 6 листопада 2022, 15:00.
Гравці Динамо Київ, Фото: ФК Динамо Київ
06 листопада 2022, 18:55
У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло розгромну перемогу над одеським Чорноморцем.
Команда Мірчі Луческу тричі забила у ворота суперника, причому два м'ячі киян відбулися за рахунок реалізованих пенальті.
До вашої уваги відео всіх голів матчу Чорноморець — Динамо Київ в 11 турі УПЛ-2022/23:
Чорноморець — Динамо Київ 0:3
Голи: Циганков, 25 (пен.), Буяльський, 48, Ванат, 90+2 (пен.)
Чорноморець: Непогодов — Путря, Білий, Джеймс, Селін (Салюк, 69) — Політило (Плакса, 46), С. Кравченко (Войтіховський, 81) — Брагару, Бобко (Наумець, 46), Кузик — Гладкий (Кубемба, 69).
Динамо Київ: Нещерет — Кендзьора (М. Кравченко, 69), Забарний, Попов (Сирота, 46), Караваєв (Вівчаренко, 63) — Сидорчук (Перріс, 80) — Циганков, Буяльський, Лонвейк, Кабаєв (Гармаш, 46) — Ванат.
Попередження: Джеймс, С. Кравченко, Білий — Лонвейк, Сидорчук.