Україна

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 11 туру чемпіонату України 6 листопада 2022, 13:00.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 здобув впевнену перемогу над Минаєм з рахунком 3:1.

Завдяки трьом голам у ворота закарпатського клубу команда Олександра Кучера не втратила ходи у чемпіонських перегонах і продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Дніпро-1 — Минай в 11 турі УПЛ-2022/23:



Дніпро-1 — Минай 3:1

Голи: Сарапій, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 — Воробчак, 64



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк (Кононов, 89), Сваток (Гомес, 82), Сарапій (Кононов, 89), Бузанелло — Бабенко, Рубчинський (Когут, 65) — Назаренко (Гуцуляк, 65), Піхальонок, Амаш — Довбик.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук, Хахльов — Воробчак (Касімов, 83), Твердохліб (Байдал, 77), Кулієв (Рогозинський, 83) — Вишневський (Колесник, 63).