Україна

Жорсткий вердикт головного експерта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі.

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі прокоментував окремі епізоди суддівства у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги між Олександрією та Колосом (4:1).

52 хв. Призначення 11-метрового удару за гру рукою на користь Колоса

Потрібно сказати, що захисник ФК Олександрія намагається перехопити передачу з правого флангу лівою ногою, і йому вдається це зробити, зігравши в м'яч коліном. Після цього м'яч чітко змінює траєкторію руху вгору, де і знаходить праву руку захисника, який на той момент не міг уникнути контакту зі сферою. Хоч і можна зрозуміти складність оцінки динаміки та траєкторії, було б більш доцільним продовжити гру, вважаючи цей момент випадковим контактом, що був спричинений самим захисником.

60 хв. Призначення 11-метрового удару за гру рукою на користь Олександрії

М'яч після гри головою з боку двох гравців відскакує від газону й потрапляє в руку захисника, в якого немає можливості уникнути цього контакту. Непередбачуваність динаміки та траєкторії, та до того ж близька відстань, не залишають іншого вирішення, як вважати це ситуацією, що не заслуговує на покарання, а отже, було б більш доцільним продовжити гру.

67 хв. Призначення 11-метрового удару за фол на користь Олександрії

Захисник ФК Колос не вчиняє нічого, щоб скоїти фол, і навіть слід сказати про те, що його рух переривається у спробі уникнути зіткнення із суперником — він одразу зупиняється безпосередньо за межами штрафного майданчика. І тут саме нападник, намагаючись увійти у штрафний майданчик, створює контакт, здійснюючи єдиноборство із захисником. Отже, такі дії слід вважати звичайним ігровим контактом. При цьому слід враховувати наявність об'єктивної складності — важко (навіть із допомогою відео з телекамер) зрозуміти, чи контакт відбувся за межами або ж на лінії штрафного майданчика.

Раніше Football.ua підбив підсумки 11 туру української Прем'єр-ліги.