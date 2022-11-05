Україна

Команда Юрія Гури здобула шосту перемогу у цьому сезоні.

Олександрія у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги обіграла Колос із рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито вже на восьмій хвилині поєдинку, коли у складі господарів результативним ударом відзначився Сергій Рибалка.

На початку другого тайму гості зрівняли рахунок зусиллями Оріховського, який реалізував пенальті. За вісім хвилин Олександрія отримала право на одинадцятиметровий удар, який реалізував Третьяков.

Через такий самий проміжок часу Рибалка оформив дубль, реалізувавши ще один пенальті. Остаточну крапку у матчі поставив Третьяков, який також оформив дубль.

Таким чином, Олександрія здобула шосту перемогу у сезоні та набравши 20 очок після дев'яти ігор посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. Колос має 15 балів після 10 матчів і п'яте місце.

Олександрія — Колос 4:1

Голи: Рибалка, 8, 69 (з пенальті), Третьяков, 61 (з пенальті), 73 — Оріховський, 53 (з пенальті).

Олександрія: Білик — Цуріков, Бабогло, Дячук (Бондаренко, 78), Мірошниченко — Рибалка (Дришлюк, 83) — Ковалець (Кобзар, 78), Демченко — Шулянський (Кожушко, 46), Калітвінцев (Волошин, 78), Третьяков.

Колос: Волинець — Ємець, Чоботенко, Новак (Гончаренко, 43), Зозуля — Мілько (Богданов, 78), Оріховський — Кузик (Мякушко, 46), Смирний (Попов, 46), Ільїн — Лисенко.

Попередження: Бабогло — Смирний, Лисенко, Безбородько, Мілько, Мякушко, Ільїн.