Україна

Керівництво рівненської команди звернеться до обласної військової адміністрації з проханням дозволити проведення матчу із глядачами.

На матч 14 туру УПЛ Верес — Динамо, який має відбутись 19 листопада, можуть допустити глядачів. Про це заявив генеральний директор Народного клубу Верес Антон Назарук.

"Ми всі знаємо і розуміємо, як сильно хочуть рівненські вболівальники побачити суперника ТОП-рівня на оновленому Авангарді. Шахтар — це бренд європейського, навіть світового рівня. З урахуванням всіх факторів, ми звернулися до обласної військової адміністрації з проханням дозволити проведення матчу із глядачами у кількості, відповідній до місць у доступних бомбосховищах поруч зі стадіоном.

Своєю чергою, видання даного дозволу було делеговано Рівненській міськраді. Впевнені, що як депутати, так і голова Олександр Третяк також з радістю привітали б Шахтар на Авангарді прямо зараз, але наразі рішення про надання відповідного дозволу не ухвалено, і через бюрократичні процедури ми ніяким чином не можемо пришвидшити цей процес. Втім, робота в цьому напрямку ведеться, і, цілком ймовірно, що ми зможемо вирішити питання допуску вболівальників на трибуни вже до матчу проти київського Динамо. Окремо дякуємо УПЛ за розуміння нашої ситуації.

Верес робить все можливе для того, щоб рівненські вболівальники все ж якомога швидше потрапили на трибуни та підтримали команду, яка грає в першу чергу для них, демонструючи хороші результати. А уже навесні, у 27-му турі у Рівне завітає Шахтар. Віримо в ЗСУ", — відзначив генеральний директор рівнян.

Наразі Верес посідає п'яте місце в турнірній таблиці, Динамо — шосте.