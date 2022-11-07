Ліга Європи

Олів’є Клоарек висловився щодо Шахтаря.

Генеральний директор Ренна Олів’є Клоарек поділився думками про жеребкування в 1\16 фіналу Ліги Європи, де його команді випав Шахтар.



"Особливий жереб, тому що матчі відбудуться через три місяці. У якій формі буде кожна команда — невідомо. Як і Динамо, Шахтар розвивається в дуже специфічних умовах. Нам доведеться їхати до Варшави.

Це не найяскравіша афіша, але це команда, яка звикла до єврокубків та яка здатна зіграти внічию з Реалом. Шахтар залишається гучним іменем у Європі", — сказав Клоарек.