Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та дніпровський Дніпро-1.

Ковалівський Колос та дніпровський Дніпро-1 матчем у Ковалівці розпочнуть програму середи в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після поразки від Олександрії (1:4), залучив до стартового складу Золотова та Чорноморця на фланги захисту, тоді як Гончаренко долучиться до центру оборони в парі з Чоботенком. Задоя доповнить Мілька в опорній зоні, а Болбат та Мякушко зіграють на флангах атаки, тоді як напад очолить Безбородько.

Олександр Кучер, після перемоги над закарпатським Минаєм (3:1), вирішив використати з перших хвилин Гомеса в центрі захисту, тоді як Гуцуляк зіграє на лівому фланзі атаки.

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Задоя, Мілько — Болбат, Смирний, Мякушко — Безбородько.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Ставничий, Зозуля, Ємець, Соловйов, Оріховський, Кузик, Ільїн, Ісаєнко, Попов, Велетень.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Гомес, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Назаренко, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.