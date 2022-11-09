Ковалівський Колос та дніпровський Дніпро-1 матчем у Ковалівці розпочнуть програму середи в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після поразки від Олександрії (1:4), залучив до стартового складу Золотова та Чорноморця на фланги захисту, тоді як Гончаренко долучиться до центру оборони в парі з Чоботенком. Задоя доповнить Мілька в опорній зоні, а Болбат та Мякушко зіграють на флангах атаки, тоді як напад очолить Безбородько.

Олександр Кучер, після перемоги над закарпатським Минаєм (3:1), вирішив використати з перших хвилин Гомеса в центрі захисту, тоді як Гуцуляк зіграє на лівому фланзі атаки.

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Задоя, Мілько — Болбат, Смирний, Мякушко — Безбородько.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Ставничий, Зозуля, Ємець, Соловйов, Оріховський, Кузик, Ільїн, Ісаєнко, Попов, Велетень.

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Гомес, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Назаренко, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Логінов, Когут, Танчик, Громов, Кононов. Кінарейкін.

Гра Колос — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.