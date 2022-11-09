Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та донецький Шахтар.

Рівненський Верес у рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги буде приймати донецький Шахтар на полі стадіону Арена Львів.

Юрій Вірт, після перемоги над харківським Металістом 1925 (4:1), залучив до стартового складу Романа Мірошника до центру захисту.

Ігор Йовічевіч, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (3:0), вирішив використати з перших хвилин Андрія Пятова в рамці воріт, тоді як Тарас Степаненко повернувся до опорної зони, Дмитро Криськів та Михайло Мудрик зіграють на флангах півзахисту, а Артем Бондаренко розташується в центральній зоні.

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Курко, Квасний, Лебеденко, Г. Пасіч, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.



Шахтар: Пятов — Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Криськів, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Тейлор, Козік, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Назарина, Петряк, Сікан, Кулаков.



Гра Верес — Шахтар почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.