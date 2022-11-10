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    10 листопада 2022, 07:50

    Львів — Рух. Напередодні

    Нова версія львівського дербі.

    Довгий зіграє проти колишньої команди / ФК РУХ
    Довгий зіграє проти колишньої команди / ФК РУХ 10 листопада 2022, 07:50

    Поки львівські Карпати намагаються повернутися під промені софітів (виходить непогано: вісім перемог у 11 матчах першої ліги), львівське дербі проходить без їхньої участі. Рух уже три повні роки позиціонує себе як львівський, а не винникський клуб – ну а ФК Львів такий із моменту заснування.

    Львів закінчив третину чемпіонату у зоні вильоту, і це, звісно, ​​великий мінус для команди. Але попереду зв'язка матчів проти Руху, Чорноморця та Інгульця – і саме по її ходу необхідно набрати якнайбільше очок. З погляду стратегії навіть погано, що три матчі з категорії, яку в Англії називають “six-pointer”, йдуть поспіль: про довгу лаву запасних в Львова і не йдеться, а надважливих матчів цілих три поспіль.

    Рух старанно чіпляє бали на величезному досвіді та напрацюваннях Кучука. Там, де суперник дає хоч якусь слабину, команда просто вигризає результат: якщо в матчі з Ворсклою дуже багато аутсайдерів були б раді зберегти нічию, то Рух йшов уперед і вирвав перемогу. Плюс до цього треба подякувати й начальнику Кучука. Григорій Козловський любить привертати до себе увагу, але та сама академія Руху, яка будувалася тихо й роками, вже допомагає вихованцями першій команді.

    А ще Рух просто впливовіший і має трохи більший бюджет, що й визначило долю Олексія Довгого. Весь календарний 2021-й півзахисник відіграв саме у Львові, але після початку повномасштабного вторгнення перебрався до Руху. І це не просто один перехід, а трансфер, який може стати вирішальним у боротьбі за виживання.

    Олексій – один із дуже небагатьох футболістів, який понад 10 останніх років незмінно грає у клубах УПЛ: не їхав до Європи, але й не опускався до нижчих ліг. І, можливо, саме величезний ігровий досвід на тлі безлічі суперників тільки-но з першої ліги дозволив Олексію блиснути саме в тому компоненті, в якому він раніше не був помiтний. Ніколи раніше Довгий не забивав більше двох голів за цілий сезон УПЛ, а цього разу поклав три вже до дев'ятого туру! І приніс цими голами, зокрема, перемогу над Ворсклою та нічию з Металістом 1925.

    Саме вривання Довгого до штрафного майданчика суперника і стали важливою зброєю Руху цього сезону. Зараз через дискваліфікацію буде відсутній його стандартний напарник по опорній зоні, Сапуга – але коли на підміні такий досвідчений гравець, як Федорчук, це може й не стати проблемою для команди.

    Історія протистояння

    Рух і Львів зіграли три офіційні матчі, в яких відбулися лише три голи. Позаторік команди зіграли 0:0 і 1:1, а єдиний матч перерваного чемпіонату закінчився мінімальною перемогою Руху.

    Орієнтовні склади

    ЛьвівІльющенков — Грисьо, Никитюк, Муравський, Полегенько — Васильєв — Мишенко, Мильченко, Вовкун, Бойко, Крушинський— Бугай

    РухПаньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Федорчук — Соломон-Отабор, Таллес, Клімчук - Альваренга

    footballпрогноз 0:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Львів Рух

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