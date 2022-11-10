Україна

Вилучення Манджрекара Джеймса не вплинуло на підсумковий результат.

У рамках 12 туру української Прем'єр-ліги Минай зійшовся у домашньому протистоянні з Чорноморцем.

Переможця цього матчу визначив єдиний гол Іллі Путрі, який реалізував пенальті на п'ятій хвилині зустрічі.

Незважаючи на видалення захисника одеситів Манджрекара Джеймса на 71-й хвилині, Чорноморцю вдалося зберегти мінімальну перевагу в рахунку аж до фінального свистка.

Для підопічних Романа Григорчука ця перемога над Минаєм стала першою цього сезону УПЛ.

Минай — Чорноморець 0:1

Гол: Ілля Путря 5 (пен.)

Минай: Олександр Бандура, Іван Трубочкін (Валерій Рогозинський 79), Ельдар Кулієв (Юрій Кравчук 87), Назарій Воробчак (Тарас Дмитрук 68), Єгор Твердохліб (Данило Колесник 79), Дмитро Немчанінов, Олег Горін, Юрій Коломоєць (Олег Вишневський 46), Олексій Хахльов, Ігор Гончар, Вадим Вітенчук

Чорноморець: Дмитро Непогодов, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря, Владислав Наумець, Сергій С.Кравченко, Іван Бобко (Сергій Політило 68), Родіон Плакса (Максим Білий 75), Максим Брагару, Володимир Салюк, Кевін Кубемба (Олександр Гладкий 85)

Попередження: Іван Трубочкін 73, Тарас Дмитрук 83 — Джеймс Манджрекар 47, Джеймс Манджрекар 71, Кевін Кубемба 81, Дмитро Непогодов 90+4

Вилучення: Джеймс Манджрекар 71