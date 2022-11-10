Україна

Футболіст вперше відзначився у Прем'єр-лізі.

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк прокоментував свій дебютний гол в УПЛ та перемогу над Олександрією із рахунком 3:1.

"Я намагаюся постійно прогресувати та все краще налагоджувати ігрові зв'язки. Думаю, адаптація проходить добре, і з кожним тижнем я покращую свою взаємодію з командою. Гольова комбінація? Я поборовся за довгу передачу, після чого побачив, що Циганков і Ванат пішли вперед, використовуючи вільний простір. Вітя підняв голову та подивився, віддати пас на мене чи Ваната, і обрав мене. У підсумку вийшов хороший гол.

Олександрія показала хорошу гру, але ми маємо концентруватися на тому, щоб здобувати три очки в кожному матчі. Ми багато втратили на початку чемпіонату, тому зараз маємо виправляти ситуацію та досягати стовідсоткового результату. Ми контролювали гру, коли збільшили перевагу до двох м'ячів. Особисто я почувався упевнено, і суперник вже не створював небезпеки. У моменті з пропущеним м'ячем ми могли б зіграти більш акуратно в захисті, але загалом гра пройшла під нашим контролем".

Також Лонвейк розповів про спілкування з гравцями Динамо та адаптацію в Україні.

"Я намагаюся спілкуватися з партнерами англійською, а також потроху освоюю українську, щоб зрозуміти установки та підказки тренера. Наприклад, Ванат, та й інші молоді гравці добре спілкуються англійською. Усі трохи розуміють англійську, тому жодних проблем із комунікацією немає, спілкування відбувається достатньо природньо.

Щодо Буяльського, то його результативність дуже важлива для нашої команди, і позиція, на якій він грає, також є вкрай важливою. Звичайно, він ефективно працює на команду, є її лідером і важливим елементом", — сказав Лонвейк.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Олександрією дивіться на Football.ua.