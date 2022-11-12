Україна

Несподівана знахідка селекції донецького клубу.

Перебуваючи в умовах обмеженого фінансового ресурсу та триваючої агресії проти України, донецький Шахтар усе одно намагається підшукати собі підсилення на трансферному ринку задля оформлення придбань під час прийдешньої зимної кампанії переходів.

Зокрема, вивчають "гірники" й доволі перспективний грузинський ринок, де, згідно з повідомленням місцевого ресурсу Geo Team, вони віднайшли підсилення для правого флангу захисту.

21-річний оборонець Сабуртало Георгій Гочолейшвілі має порівняно невеликий досвід у професійному футболі, зігравши 85 матчів за рідний клуб (8 голів, 12 гольових передач) та ще не мавши нагод виступів за національну збірну.

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 600 тис. євро, тоді як за 36 матчів поточного сезону він по чотири рази забивав та відзначався гольовими передачами.