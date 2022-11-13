Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та дніпровський Дніпро-1.

Полтавська Ворскла зіграє проти дніпровського Дніпра-1 в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Минай-Арена.

Віктор Скрипник, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Челядіна до опорної зони, тоді як Степанюк зіграє на вістрі атаки.

Олександр Кучер, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (3:1), використав із перших хвилин Сватка в парі центральних захисників, Амаш розташується на лівому фланзі оборони, Когут долучиться до опорної зони, а Громов та Танчик зіграють на флангах в атаці.

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Яворський, Кравець — Скляр, Челядін — Олійник, Юрченко, Бацула — Степанюк.

Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Феліпе, Габріель, Мельничук, Тотре, Толі, Козиренко, А. Кравчук, Кулаковський.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Когут, Рубчинський — Танчик, Піхальонок, Громов — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Логінов, Назаренко, Бузанелло, Гомес, Кононов.



Гра Ворскла — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.