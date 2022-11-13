25-річному півзахиснику знадобилася медична допомога.
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13 листопада 2022, 16:52
У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія у результативному матчі здобула перемогу над Вересом з рахунком 3:2.
У заключному відрізку цієї зустрічі арбітр був змушений призупинити матч приблизно п'ять хвилин.
Причиною стало те, що на лаві для запасних знепритомнів півзахисник Вереса Станіслав Шарай.
25-річному українцю знадобилася медична допомога. Гравець згодом прийшов до тями, але його забрала швидка допомога.
Більш детальної інформації про стан здоров'я Станіслава Шарая поки що немає.