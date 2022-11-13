Україна

Донецький клуб, як і луганський, постраждали від відсутності системи відеоповторів.

У рамках центрального матчу 13 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у Львові видав результативний поєдинок проти луганської Зорі у дербі.

Обидві команди постраждали від дій арбітрів у сьогоднішньому поєдинку. Спочатку лайнцмен не побачив офсайд в Артема Бондаренка під час першого взяття воріт. А у другому таймі рефері не зарахували два голи у ворота Дмитра Мацапури, які, здається, були чистими.

Прес-служба "гірників" після фінального свистка виділила відсутність системи VAR у такій грі.

"Сумуємо за тобою", — пишеться у пості.