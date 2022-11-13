Дивіться відео найкращих моментів матчу 13 туру чемпіонату України 13 листопада 2022, 15:00.
Динамо — Колос, УПЛ
13 листопада 2022, 18:40
У рамках 13 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зіграло внічию з ковалівським Колосом.
За підсумками двох таймів командам не вдалося реалізувати свої моменти, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Колос в 13 турі УПЛ-2022/23:
Динамо — Колос 0:0
Динамо: Бущан — Караваєв, Забарний, Попов, Вівчаренко (Дубінчак, 65) — Сидорчук, Шепелев (Сирота, 70), Циганков, Буяльський, Кабаєв (Лонвейк, 65) — Бєсєдін (Гармаш, 46).
Колос: Волинець — Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов — Оріховський (Богданов, 70), Мілько (Задоя, 81)., Болбат, Мякушко, Ільїн — Безбородько (Попов, 70).
Попередження: Попов, Оріховський, Ільїн, Кабаєв, Болбат.
Видалення: Попов, 68