Дивіться відео найкращих моментів матчу 13 туру чемпіонату України 13 листопада 2022, 15:00.
Металіст 1925 — Інгулець, УПЛ
13 листопада 2022, 19:00
У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 року здобув перемогу над Інгульцем.
Команда Едмара відповіла на пропущений гол двома забитими м'ячами, набравши до свого активу непрості три очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Інгулець в 13 турі УПЛ-2022/23:
Металіст 1925 — Інгулець 2:1
Голи: Русин 40, Безуглий 79 — Козак 23
Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус – Мартинюк, Д.Кравченко (Вачіберадзе 74) – Русин, Габелок (Є.Ткачук 89), Ременюк (Дмитренко 74) – Зубков (Чирук 64)
Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Ковальов, Павлов, Саків – Клименко (Кучеренко 46), Запорожець (А.Блізніченко 72), Кухарук (Поспєлов 89) – Козак (В.Блізніченко 67), Марусич, Смоляков (Одарюк 67)
Попередження: Мозіль, Мартинюк, Чирук — Андрій Блізніченко