Україна

Фахівець оцінив гру своїх футболістів у матчі УПЛ.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував перемогу над Вересом у складному поєдинку — 3:2.

"У такому матчі, коли ми два рази вели у рахунку, а потім пропускали і знову забили... Тут не тільки бійцівські якості зіграли".

Ми змогли перемогти таку гру. Дякую хлопцям, вони віддали багато сил. Верес нав'язував боротьбу, але ми цю боротьбу сьогодні виграли", — сказав Гура.

Нагадаємо, що Олександрія забила третій гол вже на восьмій компенсованій арбітром хвилині. Команда Юрія Гури зараз йде на четвертій сходинці в УПЛ.