Фахівець оцінив гру своїх футболістів у матчі УПЛ.
Юрій Гура, скриншот, ФК Олександрія
13 листопада 2022, 19:22
Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував перемогу над Вересом у складному поєдинку — 3:2.
"У такому матчі, коли ми два рази вели у рахунку, а потім пропускали і знову забили... Тут не тільки бійцівські якості зіграли".
Ми змогли перемогти таку гру. Дякую хлопцям, вони віддали багато сил. Верес нав'язував боротьбу, але ми цю боротьбу сьогодні виграли", — сказав Гура.
Нагадаємо, що Олександрія забила третій гол вже на восьмій компенсованій арбітром хвилині. Команда Юрія Гури зараз йде на четвертій сходинці в УПЛ.