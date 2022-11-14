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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та криворізький Кривбас.

Харківський Металіст та криворізький Кривбас розпочнуть програму понеділка в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Ратій, після нічиєї в дербі проти Металіст 1925 (0:0), залучив до стартового складу Пороха та Клименчука до лінії захисту, тоді як Чайковський долучиться до опорної зони.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), вирішив використати Якімця та Стецькова в лінії захисту.

Металіст: Костик — Романюк, Порох, Мизюк, Клименчук — Чайковський, Панасенко — Підлепенець, Танковський, Картушов — Прядун.

Запасні: Зновенко, Рибка, Книш, Багачанський, Шопін, Рязанцев, Демченко, Каплієнко, Шамич, Піко.



Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Стецьков, Дібанго — Капіч, Банада — Микитишин, Хомченовський, Волошин — Дебелко.

Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Татарков, Рябов, Задерака, Опанасенко, Устименко, Кораблін.



Гра Металіст — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.