У рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги Чорноморець з рахунком 2:0 обіграв Львів на своєму полі.

Одесити змогли відкрити рахунок в середині другої половини гри, а трохи згодом зняв усі питання.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець - Львів в 13 турі УПЛ-2022/23:

Чорноморець - Львів 2:0
Голи: Єрмаков, 67, Войтіховський, 80.

Чорноморець: Непогодов — Путря, Білий (Сєлін, 90), Єрмаков, Салюк — Бобко (Гладкий, 46), Політило, Кравченко, Наумець (Бадібанга, 72) — Брагару (Кузик, 85), Кубемба (Войтіховський, 72).

Львів: Ільющенко — Полегенько, Муравський, Никитюк, Грисьо — Вовкун (Ременяк, 69)- Крушинський (нич, 63), Шишка, Мільченко (Якимів, 77), Бойко — Бугай (Михайлів, 69).