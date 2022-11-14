Дивіться відео найкращих моментів матчу 13 туру чемпіонату України 14 листопада 2022, 14:00.
Чорноморець - Львів, фото Чорноморець
14 листопада 2022, 18:57
У рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги Чорноморець з рахунком 2:0 обіграв Львів на своєму полі.
Одесити змогли відкрити рахунок в середині другої половини гри, а трохи згодом зняв усі питання.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець - Львів в 13 турі УПЛ-2022/23:
Чорноморець - Львів 2:0
Голи: Єрмаков, 67, Войтіховський, 80.
Чорноморець: Непогодов — Путря, Білий (Сєлін, 90), Єрмаков, Салюк — Бобко (Гладкий, 46), Політило, Кравченко, Наумець (Бадібанга, 72) — Брагару (Кузик, 85), Кубемба (Войтіховський, 72).
Львів: Ільющенко — Полегенько, Муравський, Никитюк, Грисьо — Вовкун (Ременяк, 69)- Крушинський (нич, 63), Шишка, Мільченко (Якимів, 77), Бойко — Бугай (Михайлів, 69).