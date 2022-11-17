Інгулець — Динамо. Напередодні

Україна

Чи наважиться Бартулович випустити на поле самого себе?

Отже, найдовша співпраця між клубом УПЛ та його чинним тренером перервалася: Сергію Лавриненку не пробачили занурення, навіть на один тур, на останнє місце. Дивно, що так склалося, вдвічі дивніше, що саме зараз: за три тури до виходу на паузу, за три дні до найскладнішої гри.

Ймовірно, Поворознюк розраховує на емоційний сплеск, який дозволить видати гарну кінцівку 2022 року. Хоч би скільки хороших моментів подарував Лавриненко своїй команді, будь-який кінець – це початок чогось нового. І конкретно для Інгульця зміна тренера – це вихід на перший план одного із найприємніших легіонерів в історії футболу.

Так, Бартулович хорват, але 99% чинних українських гравців знайомі з реаліями УПЛ гірше, ніж він. В Україну він приїхав ще 2006-го: з того часу провів за межами України лише один рік, пограв за шість різних українських команд, одружився з українкою і взагалі дуже давно став тут своїм. Вже те, що після повномасштабного вторгнення гравець, який заробив у Дніпрі величезні гроші, не виїхав із країни, а погодився працювати асистентом тренера Інгульця, дає зрозуміти, що Младен хоче відбутися в Україні ще й як тренер.

І, коли згадуєш, що було найбільшою проблемою Інгульця за Лавриненка, спадає шалена думка.

Бартуловичу лише у жовтні виповнилося 36 років. Сергій Кравченко старший на три з половиною, а ще грає в основі. Чи не рано закінчив Младен? Може, він буде найкориснішим саме як граючий тренер? Інгулець непогано обороняється, розбирає гру суперників, але коли справа стосується креативу, його показники падають до нуля. Гірше навряд чи буде, можна й спробувати – не кажучи про чудову маркетингову історію, яких страшенно не вистачає нашому футболу.

Про Динамо в цьому анонсі мало, тому що в цьому клубі все стабільно вже котрий місяць. Проблеми з креативом, проблеми з обороною, проблеми зі складом – до Інгульця дискваліфікацію відбуде Ванат, зате відпочиватиме Попов. Це, звичайно, зовсім не скасовує факт, що кожен гравець Динамо в даній грі буде за своїм рівнем вище за кожного гравця Інгульця. Київський гранд зобов'язаний обігравати такі команди незалежно від їх тренерів.

Слова, слова, слова

Бартулович:

“Треба піднімати голову. Розберемо цю гру (проти Металіста 1925 у попередньому турі – прим. автора), забудемо її та готуватимемося до матчу з Динамо. Є час відновитись, є час підготуватися, є час зализати рани. Дамо бій Динамо! Нема чого боятися! Будемо виходити та грати”.

Луческу:

“Коли граєш проти суперника з такою насиченою обороною, треба намагатися бити здалеку. [З Колосом] ми цього не робили або використовували тоді, коли це було не треба.

Але чемпіонат продовжується, попереду ще є ігри. Усі команди можуть як виграти, так і втратити очки. [З Колосом] особливо відчувалося, наскільки важливою є роль Шапаренка в команді. Наскільки його проходи та створення чисельної переваги важливі для атаки команди. Такого гравця нам сьогодні бракувало”.

Історія протистояння

Інгулець та Динамо зіграли три матчі. Два перші закінчилися сухими перемогами Динамо, 5:0 та 2:0 – а ось у третьому, останньому з них, Інгулець зміг удома зіграти із командою Луческу 1:1. Це було лише рік тому – і в тому матчі понад годину відіграв Бартулович.

Може, час знову на поле, Младен?

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Ковальов, Павлов, Саків – Клименко, Запорожець, Кухарук – Козак, Марусич, Смоляков

Динамо: Бущан — Караваєв, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Сидорчук, Шепелев — Циганков, Буяльський, Лонвейк — Ванат

прогноз 0:1