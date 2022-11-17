football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Україна

    17 листопада 2022, 07:30

    Інгулець — Динамо. Напередодні

    Чи наважиться Бартулович випустити на поле самого себе?

    Новий тренер суперника Динамо /ФК Інгулець
    Новий тренер суперника Динамо /ФК Інгулець 17 листопада 2022, 07:30

    Отже, найдовша співпраця між клубом УПЛ та його чинним тренером перервалася: Сергію Лавриненку не пробачили занурення, навіть на один тур, на останнє місце. Дивно, що так склалося, вдвічі дивніше, що саме зараз: за три тури до виходу на паузу, за три дні до найскладнішої гри.

    Ймовірно, Поворознюк розраховує на емоційний сплеск, який дозволить видати гарну кінцівку 2022 року. Хоч би скільки хороших моментів подарував Лавриненко своїй команді, будь-який кінець – це початок чогось нового. І конкретно для Інгульця зміна тренера – це вихід на перший план одного із найприємніших легіонерів в історії футболу.

    Так, Бартулович хорват, але 99% чинних українських гравців знайомі з реаліями УПЛ гірше, ніж він. В Україну він приїхав ще 2006-го: з того часу провів за межами України лише один рік, пограв за шість різних українських команд, одружився з українкою і взагалі дуже давно став тут своїм. Вже те, що після повномасштабного вторгнення гравець, який заробив у Дніпрі величезні гроші, не виїхав із країни, а погодився працювати асистентом тренера Інгульця, дає зрозуміти, що Младен хоче відбутися в Україні ще й як тренер.

    І, коли згадуєш, що було найбільшою проблемою Інгульця за Лавриненка, спадає шалена думка.

    Бартуловичу лише у жовтні виповнилося 36 років. Сергій Кравченко старший на три з половиною, а ще грає в основі. Чи не рано закінчив Младен? Може, він буде найкориснішим саме як граючий тренер? Інгулець непогано обороняється, розбирає гру суперників, але коли справа стосується креативу, його показники падають до нуля. Гірше навряд чи буде, можна й спробувати – не кажучи про чудову маркетингову історію, яких страшенно не вистачає нашому футболу.

    Про Динамо в цьому анонсі мало, тому що в цьому клубі все стабільно вже котрий місяць. Проблеми з креативом, проблеми з обороною, проблеми зі складом – до Інгульця дискваліфікацію відбуде Ванат, зате відпочиватиме Попов. Це, звичайно, зовсім не скасовує факт, що кожен гравець Динамо в даній грі буде за своїм рівнем вище за кожного гравця Інгульця. Київський гранд зобов'язаний обігравати такі команди незалежно від їх тренерів.

    Слова, слова, слова

    Бартулович:

    “Треба піднімати голову. Розберемо цю гру (проти Металіста 1925 у попередньому турі – прим. автора), забудемо її та готуватимемося до матчу з Динамо. Є час відновитись, є час підготуватися, є час зализати рани. Дамо бій Динамо! Нема чого боятися! Будемо виходити та грати”.

    Луческу:

    “Коли граєш проти суперника з такою насиченою обороною, треба намагатися бити здалеку. [З Колосом] ми цього не робили або використовували тоді, коли це було не треба.

    Але чемпіонат продовжується, попереду ще є ігри. Усі команди можуть як виграти, так і втратити очки. [З Колосом] особливо відчувалося, наскільки важливою є роль Шапаренка в команді. Наскільки його проходи та створення чисельної переваги важливі для атаки команди. Такого гравця нам сьогодні бракувало”.

    Історія протистояння

    Інгулець та Динамо зіграли три матчі. Два перші закінчилися сухими перемогами Динамо, 5:0 та 2:0 – а ось у третьому, останньому з них, Інгулець зміг удома зіграти із командою Луческу 1:1. Це було лише рік тому – і в тому матчі понад годину відіграв Бартулович.

    Може, час знову на поле, Младен?

    Орієнтовні склади

    ІнгулецьПаламарчук – Нагієв, Ковальов, Павлов, Саків – Клименко, Запорожець, Кухарук – Козак, Марусич, Смоляков

    ДинамоБущан — Караваєв, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Сидорчук, Шепелев — Циганков, Буяльський, Лонвейк — Ванат

    footballпрогноз 0:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Младен Бартулович Владислав Ванат

    Команди

    Динамо Київ Інгулець

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Другое

    16 ноября 2022Катар: чи справді він готовий приймати чемпіонат світу?
    Чемпіонат Світу

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    16 ноября 2022Головні інтриги чемпіонату світу
    FIFA.com

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    16 ноября 2022Хто з гравців поїде до Катару: заявки всіх збірних на ЧС-2022
    Група F на ЧС-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    15 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група F

    Богдан Бондаренко

    15 ноября 2022ТОП-10 футболістів, які пропустять чемпіонат світу-2022 через травму
    МОМЕНТ ТРАВМИ ГРОМОВА / ФК ДНІПРО-1

    Віталій Пасічний

    15 ноября 2022Скандал у східному дербі, провал Динамо та відставка Лавриненка: підсумки 13-го туру УПЛ
    ОГЛЯД 16 ТУРУ АПЛ-2022/23 | МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    14 ноября 2022"Новий Дрогба" нокаутував Ман Сіті, Арсенал зміцнив лідерство, Роналду "захворів": підсумки 16-го туру АПЛ
    Боруссія Менхенгладбах

    Роман Котляр

    14 ноября 2022Дербі Боруссій, чергова перемога Вольфсбурга Ковача та інші підсумки 15-го туру Бундесліги
    Радість гравців Ювентуса, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    14 ноября 2022Інтер нарешті переміг команду топ-рівня, а Ювентус вийшов із небуття: підсумки 15-го туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    14 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група E
    Садіо Мане, twitter.com/FootballSenegal

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    14 ноября 2022Хто пропустить ЧС-2022 з футболу
    Кріштіану Роналду, Getty Images

    Інтерв'ю

    14 ноября 2022Роналду: МЮ зрадив мене. Я став гидким каченям. Я не поважаю Еріка тен Гага
    Жерар Піке, getty images

    інтерв'ю

    12 ноября 2022Перше інтерв'ю Піке після прощання з футболом: про Суперлігу, Переса, Моуріньо та амбіції президенства
    Лейпциг Фрайбург

    Роман Котляр

    11 ноября 2022Завершення неймовірної серії Боруссії, впевнена перемога у виконанні Баварії та інші підсумки 14-го туру Бундесліги
    Лука Ромеро, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    11 ноября 2022Pazza Inter, classic Jose, гольова Маліновського та юний орел: підсумки 14 туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    11 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група D
    Впізнали? /ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    11 ноября 2022Хет-трик Довбика, ювілей Пятова та бенефіс аутсайдерів: підсумки 12-го туру УПЛ

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    09 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група C
    Тьяго Мотта у 2011 році, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    08 ноября 2022Дербі Ломбардії, Інтер проти Тьяго Мотти та інше: прев'ю 14-го туру Серії А

    Роман Котляр

    08 ноября 2022Яремчук знову в Лісабоні, чи помститься Мессі Баварії, ремейк нещодавніх фіналів турніру та інші інтриги 1/8 фіналу Ліги чемпионов
    Харківське дербі – вже сьогодні

    Віталій Пасічний

    08 ноября 2022Тест: чи розрізняєте ви Металісти?
    ОГЛЯД 15 ТУРУ АПЛ-2022/23 | МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    08 ноября 2022Салах рятує Ліверпуль, Обамеянг зганьбився проти Арсеналу, повернення кошмару МЮ: підсумки 15-го туру АПЛ
    Юссуфа Мукоко

    Роман Котляр

    07 ноября 2022Перемога Дортмунда у малому рурському дербі, розгромна поразка сенсаційного лідера та інші підсумки 13-го туру Бундесліги
    Гравці Лаціо святкують гол у дербі, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    07 ноября 2022Лаціо та Ювентус тріумфують у дербі, а Мальдіні забиває Мілану: підсумки 13-го туру Серії А
    Гуцуляк не просто повернувся, а вирвав для команди перемогу / Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    07 ноября 2022Повернення Гуцуляка, помилка Металіста 1925 та питання Йовiчевічу: підсумки 11-го туру УПЛ
    Значок з матчу, Crafta.ua

    Богдан Бондаренко

    06 ноября 202237 років тому Реал Мадрид завітав у Одесу: згадуємо легендарне протистояння

    Другое

    05 ноября 2022Тренер Олег Блохін. Переосмислення

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    04 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B
    Пірло, Тевес і Погба святкують один із голів Трабзонспору, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 ноября 2022Останній сезон Конте, перше пришестя Погба та інші цікавинки: який він, останній Юве у Лізі Європи?
    Сенсації Лч

    Роман Котляр

    03 ноября 2022Головні сенсації групового етапу Ліги чемпіонів: фіаско Барселони та Ювентуса, тріумф Бенфіки та Брюгге
    Міленкович та Італьяно святкують гол серба у ворота Спеції, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    01 ноября 2022"Молоді" перемоги Ювентуса і Роми, довгоочікувані 3 очки Фіорентини, сенсаційні поразки Лаціо і Мілана та інше: підсумки 12-го туру Серії А
    ОГЛЯД 14 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    01 ноября 2022Чергове фіаско Ліверпуля, перша перемога Де Дзербі — над Челсі: підсумки 14-го туру АПЛ

    Розклади Ліги чемпіонів

    Розклади

    01 ноября 2022Розклади Ліги чемпіонів: кому що потрібно
    Боруссія Айнтрахт

    Роман Котляр

    31 октября 2022Розе сильніше за Алонсо, Боруссія здобула дуже важку перемогу у Франкфурті та інші підсумки 12-го туру Бундесліги
    Діонізі та Спаллетті, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    29 октября 2022Чи зганьбиться Юве знову, Станкович проти сина та клуба свого життя, Торіно — Мілан та інше: прев'ю 12-го туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    28 октября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A
    Шанси Шахтаря

    Шанси

    26 октября 2022Розклади Шахтаря перед останнім туром Ліги чемпіонів: де саме команда Йовічевіча проведе євровесну
    Сльози Франка Рібері, сайт Джанлуки ді Марціо

    Гліб Скрипченко

    25 октября 2022Прощальні сльози Рібері, спектакль у Флоренції, римська перемога Наполі та інше: підсумки 11-го туру Серії А
    фото ФК Шахтар Донецьк

    Шанси

    25 октября 2022Шахтар у Лізі чемпіонів: плей-оф, Ліга Європи чи прикра невдача
    НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ЛУЧЕСКУ / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    25 октября 2022Перша нічия Динамо, перша перемога Кривбасу та перша відставка: підсумки 9-го туру УПЛ
    Джуд Беллінгем

    Роман Котляр

    24 октября 2022Дортмунд провів дуже яскравий матч, Айнтрахт здобув перемогу на важкому виїзді та інші підсумки 11-го туру Бундесліги
    Григорій Козловський, скріншот, ПРОФУТБОЛ Digital

    Інтерв'ю

    24 октября 2022Козловський розніс УАФ, Павелка, Луччі, Циганика та інших: палка прес-конференція президента Руху

    Думка

    24 октября 2022Чому чемпіонат світу може перетворитися на сезон тренерських звільнень
    ОГЛЯД 12 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    21 октября 2022Невдалий демарш Роналду, звільнення Джеррарда та інше: підсумки 12-го туру АПЛ

    Розпач Довбика після осічки / ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    20 октября 2022Шахтар наздогнав Дніпро-1, тренерський подвиг Кучука та головна тенденція сезону: підсумки 8-го туру УПЛ
    Реал Барселона

    Роман Котляр

    18 октября 2022Ель Классіко, скандал з вболівальниками Більбао та інші підсумки 9-го туру Прімери
    Душан Влахович, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    18 октября 2022Влахович рятує Аллегрі, Маліновський і Коваленко не грають, Наполі перемагає знову: підсумки 10-го туру чемпіонату Італії

    Стрічка новин

    Україна. Новини

      Rambler's Top100