За коуча Зорі проголосували більшість респондентів.
Патрік ван Леувен, ФК ЗОРЯ
16 листопада 2022, 16:25
Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен визнаний найкращим тренером жовтня в українській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє прес-служба УПЛ, нідерландській фахівець отримав 36,6 відсотків голосів респондентів. За нього проголосували 624 людини.
На чолі цього тренера у жовтні Зоря виграла три поєдинки і зазнала однієї поразки.
Друге місце у голосуванні зайняв Олександр Кучер з Дніпра-1 з 28,8 відсотками, третій - Юрій Гура з Олександрії (14,2 відсотка).
Ван Леувен очолив Зорю влітку 2022 року. Після 13 турів (12 зіграних матчів) його команда посідає третю сходинку в УПЛ з 23 набраними балами.
Найкращим гравцем жовтня став Артем Довбик.