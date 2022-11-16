Україна

За коуча Зорі проголосували більшість респондентів.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен визнаний найкращим тренером жовтня в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє прес-служба УПЛ, нідерландській фахівець отримав 36,6 відсотків голосів респондентів. За нього проголосували 624 людини.

На чолі цього тренера у жовтні Зоря виграла три поєдинки і зазнала однієї поразки.

Друге місце у голосуванні зайняв Олександр Кучер з Дніпра-1 з 28,8 відсотками, третій - Юрій Гура з Олександрії (14,2 відсотка).

Ван Леувен очолив Зорю влітку 2022 року. Після 13 турів (12 зіграних матчів) його команда посідає третю сходинку в УПЛ з 23 набраними балами.

Найкращим гравцем жовтня став Артем Довбик.