Україна

Форвард Дніпра-1 виграв у найближчого переслідувача з невеликим відривом.

Нападника Дніпра-1 Артема Довбика визнано найкращим гравцем жовтня в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Як відбувалось визначення і голосування:

Спочатку УПЛ опитала топові спортивні сайти України, серед яких і Football.ua. Таким чином було визначено п’ять претендентів: Артем Довбик (Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Андрій Цуріков (Олександрія), Максим Прядун (Металіст), Віталій Буяльський (Динамо).

Згодом уболівальники та всі охочі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у жовтні.

Результат вибору прихильників футболу такий:

Артем Довбик — 24 % голосів,

Андрій Цуріков — 23,3 %;

Віталій Буяльський — 20 %;

Максим Прядун — 17,4 %;

Михайло Мудрик — 15,3 %.

Нагадаємо, що Довбик став найкращим гравцем 12 туру УПЛ.