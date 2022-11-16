Форвард Дніпра-1 виграв у найближчого переслідувача з невеликим відривом.
АРТЕМ ДОВБИК, ФК ДНІПРО-1
16 листопада 2022, 16:22
Нападника Дніпра-1 Артема Довбика визнано найкращим гравцем жовтня в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Як відбувалось визначення і голосування:
Спочатку УПЛ опитала топові спортивні сайти України, серед яких і Football.ua. Таким чином було визначено п’ять претендентів: Артем Довбик (Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Андрій Цуріков (Олександрія), Максим Прядун (Металіст), Віталій Буяльський (Динамо).
Згодом уболівальники та всі охочі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у жовтні.
Результат вибору прихильників футболу такий:
Артем Довбик — 24 % голосів,
Андрій Цуріков — 23,3 %;
Віталій Буяльський — 20 %;
Максим Прядун — 17,4 %;
Михайло Мудрик — 15,3 %.
Нагадаємо, що Довбик став найкращим гравцем 12 туру УПЛ.