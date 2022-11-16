Україна

Наразі 23-річний футболіст виступає в оренді за Атлетіко Паранаенсе.

Вінгер київського Динамо Вітіньо потрапив у сферу інтересів одразу кількох європейських клубів. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного бразильця зацікавлені Севілья, Аякс та Бенфіка.

Зараз Вітіньо виступає за Атлетіко Паранаенсе на правах оренди і бразильський клуб також має намір підписати з ним повноцінний контракт.

Також зазначається, що представники вищезгаданих команд уже мали контакти з київським клубом щодо можливого трансферу. Чинний контракт Вітіньо з Динамо розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Вітіньо провів 35 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.