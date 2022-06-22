Украина

Бразилець вдруге скористався оновленим правилом ФІФА.

Вінгер київського Динамо Вітіньо продовжить виступати за бразильський Атлетіко Паранаенсе до літа 2023 року. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, 23-річний бразилець удруге скористався оновленим правилом ФІФА, яке дозволило йому призупинити свій контракт із київським клубом

Чинний контракт футболіста з "біло-синіми" розрахований до літа 2026 року. Орендна угода з Атлетіко закінчувалась цього літа, але вона буде продовжена ще на один рік.

За Атлетіко Вітіньо провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Вітіньо не хоче повертатися до Динамо.