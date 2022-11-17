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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та Динамо Київ.

Петровський Інгулець зіграє проти київського Динамо на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в рамках перенесенного матчу першого туру української Прем'єр-ліги.

Младен Бартулович, після поразки від харківського Металіста 1925 (1:2), у своєму першому стартовому складі вирішив використати Посєлова в парі центральних захисників, тоді як до опорної зони долучився Коробенко, а Сітало відправився на вістря атаки.

Мірча Луческу, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), повернув Нещерета до рамки воріт, тоді як Кендзьора та Дубінчак зіграють на флангах захисту, Сирота розташується в парі центральних оборонців, а Лонвейк зіграє ліворуч. На вістря атаки повернеться Ванат.

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Саків — Кухарук, Коробенко — Козак, Запорожець, Смоляков — Сітало.

Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Клименко, Марусич, В. Блізніченко, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкін, Сидоренко, Павлов, Резепов.



Динамо Київ: Нещерет — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Андрієвський, Шепелєв — Циганков, Буяльський, Лонвейк — Ванат.

Запасні: Бущан, Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Бєсєдін.



Гра Інгулець — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.