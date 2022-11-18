Україна

Команди Патріка ван Леувена та Юрія Гури проводили рівний матч, проте "поліграфи" раптово розсипались у захисті.

Чотирнадцятий тур української Прем’єр-ліги обіцяє стати дуже щедрим відносно кількості яскравих подій, бо навіть на самому його початку в Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського відбувалось протистояння з натяками на зустріч топ-рівня. Луганська Зоря в звітній день приймала Олександрію, маючи при цьому однакову кількість здобутих балів у порівнянні з безпосередніми конкурентами в боротьбі за третю сходинку турнірної таблиці.

Проте порадувати відкритим футболом телеглядачів гравці в першому таймі так і не змогли. Зимна погода в столиці стала на заваді високим швидкостям, та й не дуже-то й прагнули обидві команди марнувати й без того невеликий запас фізичної витривалості на тлі важкого календаря останніми тижнями. У підсумку, ми побачили кілька реальних гольових нагод, навіть із влучаннями м’яча в каркас воріт, проте їхня кількість обмежилась одним ударом із боку кожної сторони.

Олександрія від самого початку зустрічі обрала вичікувальний стиль футболу, проте суперники не захотіли чинити масований тиск на чужій половині, тож команди неначе завмерли в напівпозиції відносно один одного. Відшукати навіть боротьбу поміж гравцями за таких умов було дуже важко, тож акцент поступово змістився в бік якісного виконання стандартних положень, майстри з чого були в складах обох колективів. Як наслідок, ми спочатку побачили дальній постріл у ліву стійку у виконанні "поліграфа" Мірошніченка, а вже перед перервою поперечину перевірив на міцність Булеца. А ще був вихід віч-на-віч від Мишньова, який той змарнував невдалим перекиданням голкіпера.

Друга половина гри також доволі важко розгойдувалась від самого початку, і лише інколи при цьому ми могли побачити дальні постріли на зразок удару Демченка, чи непоганий момент Антюха з великими підставами стосовно офсайду, який той змарнував. Проте потім настала 62 хвилина, під час якої відбулась кричуща помилка голкіпера Білика на правому фланзі власного штрафного. Воротар подарував можливість Бутку фактично завести м’яч у порожні ворота на завершення стінки з Мишньовим, після чого розпочалось справжнє знищення захисту Олександрії.

І це ще Мишньов двічі промахнувся фактично кількох метрів до порожніх воріт, тоді як і без нього Булеца, той-таки Бутко та Антюх влаштували наругу над власним карним майданчиком. "Поліграфи" відповіли лише у вигляді результативного пострілу зі штрафного від Рибалки, однак були безсилі відносно того, аби врятувати цю гру.

У наступному турі луганська Зоря прийматиме закарпатський Минай, а Олександрія проведе гостьову зустріч проти дніпровського Дніпра-1.— Олександрія 4:1Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх 78 — Рибалка, 78Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Бражко — Кирюханцев (Вантух, 66), Чурко (Кисіль, 90+1), Булеца (Алефіренко, 81), Антюх (Нагнойний, 81) — Мишньов (Русин, 67).Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко (Дячук, 85), Цуріков — Демченко, Рибалка, Дришлюк (Волошин, 69) — Костишин (Ковалець, 80), Кожушко (Шулянський, 79), Третьяков (Копина, 80).Попередження: Бражко, Кирюханцев, Батагов — Дячук.