Україна

Футболіст згадав часи виступів в Україні.

Колишній півзахисник Дніпра, Ворскли, Волині та збірної Грузії Олександр Кобахідзе відвідав тренування молодіжної збірної України в Тбілісі.

"Дуже радий вітати молодіжну збірну України на своїй Батьківщині. Я підтримую Україну. Дуже люблю усю українську націю. Це мої друзі, мій братський народ. Дуже радий, що побачив своїх давніх друзів, особливо Русика Ротаня. 12 років я був гостем в Україні, а зараз вони приїхали на мою Батьківщину. Цікаво, як один із моїх улюблених гравців в Україні тренує молодіжну збірну.

Хочу сказати, що ми у Грузії дуже переживаємо долю України, дуже підтримуємо. Хочу звернутися до народу України: ви навіть не уявляєте, як грузинський народ вас підтримує. Як і ви, ми дуже переживаємо.

Сподіваємося, що скоро настане світ у наших серцях, наших сім'ях, наших будинках, і все буде як раніше, Україна процвітатиме, а люди посміхатимуться, як було до війни. Я вас обожнюю. Дивіться футбол, вболівайте за Грузію та Україну", — сказав Кобахідзе прес-службі УАФ.

Нагадаємо, що збірна України U-21 почала підготовку до товариських матчів проти національних команд Ізраїлю та Грузії.