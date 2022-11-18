Футболіст згадав часи виступів в Україні.
Олександр Кобахідзе, ТК ФУТБОЛ
18 листопада 2022, 17:22
Колишній півзахисник Дніпра, Ворскли, Волині та збірної Грузії Олександр Кобахідзе відвідав тренування молодіжної збірної України в Тбілісі.
"Дуже радий вітати молодіжну збірну України на своїй Батьківщині. Я підтримую Україну. Дуже люблю усю українську націю. Це мої друзі, мій братський народ. Дуже радий, що побачив своїх давніх друзів, особливо Русика Ротаня. 12 років я був гостем в Україні, а зараз вони приїхали на мою Батьківщину. Цікаво, як один із моїх улюблених гравців в Україні тренує молодіжну збірну.
Хочу сказати, що ми у Грузії дуже переживаємо долю України, дуже підтримуємо. Хочу звернутися до народу України: ви навіть не уявляєте, як грузинський народ вас підтримує. Як і ви, ми дуже переживаємо.
Сподіваємося, що скоро настане світ у наших серцях, наших сім'ях, наших будинках, і все буде як раніше, Україна процвітатиме, а люди посміхатимуться, як було до війни. Я вас обожнюю. Дивіться футбол, вболівайте за Грузію та Україну", — сказав Кобахідзе прес-службі УАФ.
Нагадаємо, що збірна України U-21 почала підготовку до товариських матчів проти національних команд Ізраїлю та Грузії.